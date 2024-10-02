Ford урезает цены на BlueCruise и делает технологию более доступной

Ford обновляет тарифы на автопилот BlueCruise для расширения доступности

© Ford

Ford продолжает усовершенствование своей системы автономного вождения BlueCruise, делая значительные шаги в улучшении доступности и гибкости для потребителей. С введением версии BlueCruise 1.4, компания значительно снизила стоимость подписки: теперь годовая подписка предлагается по цене 46 400 рублей (495 долларов), что на 28% ниже предыдущей цены в 74 880 рублей (800 долларов).

Помимо этого, представлен месячный тариф за 4 680 рублей (49,99 долларов), предоставляющий еще большую экономию по сравнению с предыдущими тарифами, пишет SPEEDME.RU.

Для новых автомобилей Ford предлагает единовременную подписку на BlueCruise за 233 600 рублей (2 495 долларов), которая активна на срок до 7 лет. Кроме того, новым покупателям предоставляется бесплатный 90-дневный пробный период, если при покупке они не оформили годовую подписку.

Система BlueCruise доступна на таких моделях, как Ford Explorer, Expedition, F-150 и Mustang Mach-E, а также на новом Lincoln Navigator. С каждым обновлением BlueCruise улучшаются функции управления, включая продолжительность работы в режиме «свободные руки» и общую плавность движения, делая вождение еще более безопасным и комфортным.