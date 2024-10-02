На Moscow Raceway пройдет финальный этап гонок на выносливость

В Подмосковье пройдет финал Российской серии гонок на выносливость. Организаторы чемпионата REC приглашает жителей и гостей Москвы на автодром Moscow Raceway, где состоится грандиозный финал — Гран-при Спортс. Вас ждёт жаркая борьба на трассе, прогулки по паддоку, развлекательные мероприятия и много вкусной еды. Стартуем в 12:00 в субботу, 5 октября.

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5 октября завершится очередной сезон Российской серии гонок на выносливость (REC). На старт финального, пятого этапа чемпионата — Гран-при СПОРТС'' выйдут тридцать экипажей. Интриге гонке может добавить неожиданный дождь, ведь весь сезон прошел при жаркой и сухой погоде, а также дебют российского суперкара Rossa команды G-Drive Rossa Racing — он был заявлен на прошлый этап, но на старт так и не вышел.

© REC

В личном зачете REC 2024 за победу борются более ста пилотов. Список возглавляют Виталий Ларионов и Иван Щербаков из Sportсar Racing Team. Команда в нынешнем сезоне выставила на старт три экипажа в двух классах, и следующие за ними по очкам тридцать пилотов других экипажей имеют очень небольшой отрыв.

© REC

Для болельщиков приятным сюрпризом станет возвращение экипажа № 71 команды KTM RT Russia на редком для России КТМ X-Box GT4. Также на пятый этап заявлены новички — тольяттинский экипаж № 113 команды RS Motorsport, выступающий в классе GT Light на Mini Cooper. Заезды пройдут на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Начало в 12:00 в субботу, 5 октября.