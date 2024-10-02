Эксперт рекомендует не откладывать покупку зимних шин

Эксперт Солдунов рекомендует не откладывать покупку зимних шин. Цены на сезонный шиномонтаж в ближайшее время начнут подниматься, как и стоимость покрышек. По словам члена общественной палаты России Валерия Солдунова, прошлогодние запасы «зимы» уже подорожали на 20-30%. Поэтому автомобилистам советуют не затягивать с покупкой шин.

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«Тем, у кого нет в запасе, стоит покупать их (шины — прим. ред.) сейчас. Даже если переобуваться планируется, грубо говоря, в конце ноября. Свежие поставки будут очевидно дороже», — подчеркнул эксперт.

Цены на автокомпоненты зависят от ряда факторов: размерности покрышек, страны производителя и других. Стоимость услуг по «переобувке» растёт вместе со спросом.

Солдунов отметил, что сегодня на российском рынке присутствует три категории шин. Это отечественные, в средней ценовой категории и «достаточно неплохие», а также умеренно доступные китайские и покрышки хорошо известных в стране брендов, которые ввозятся по схеме параллельного импорта. В последнем случае, как отметил член общественной палаты, цены выросли наиболее ощутимо.