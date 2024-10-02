BMW объявила о завершении производства электрического кроссовера iX3

BMW объявляет о завершении выпуска электрического кроссовера iX3

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BMW заканчивает производство своего знакового электрического кроссовера iX3. С 2025 года этот автомобиль не будет доступен для заказа с индивидуальными настройками, так как компания готовится к запуску новой генерации электромобилей на платформе «Neue Klasse». Эта платформа предвещает значительные технологические улучшения и инновации, пишет SPEEDME.RU.

Не смотря на стабильный спрос на модель iX3, BMW фокусируется на разработках будущего. Новая платформа включает в себя усовершенствованные батареи с повышенной плотностью энергии и улучшенными временами зарядки, что должно увеличить дальность поездки автомобилей на до 30%. Производство новых моделей будет перемещено из Китая в Европу, на венгерский завод.

Переход на платформу «Neue Klasse» откроет новую главу в истории BMW. Поклонники бренда могут с нетерпением ждать 2025 год, когда будет представлен электрический преемник iX3, предназначенный продолжить завоевание рынка среди любителей электромобилей.