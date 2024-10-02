Россия заняла 11 место по доступности автомобилей для населения

В исследовании РИА Новости принимали участие страны, в которых налажено производство автомобилей, и Россия стала одиннадцатой по их доступности для населения.

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Всего было проанализировано 25 стран - столько занимаются выпуском машин. Оценку доступности производили путём сопоставления средней стоимости авто - брались текущие минимальные цены самой популярной модели у трех наиболее продаваемых 2024 году отечественных марок, и средней зарплаты по стране, размер которой для РФ авторы не указали.

На первых местах расположились Япония и Франция. Жителям этих стран для покупки авто понадобится 5,1 и 6,5 месячных зарплаты соответственно. Далее идут Южная Корея (7,6 полной месячной зарплаты), США (7,8) и Малайзия (около 8 зарплат).

Список продолжают: Италия (11,6 зарплаты), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99).

Одиннадцатое место - у России, где на покупку нового авто придётся потратить 15,2 зарплаты.

От 16,7 до 20,9 месяцев без еды и других трат придется работать ради покупки авто от местного производителя в Чехии, Великобритании, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистане, пишет РИА Новости.

Дольше всего копить придётся в Мексике (50,4), Таиланде (77,998) и Вьетнаме (102,3).