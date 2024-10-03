Названы сроки появления обновленного Omoda C5 в России

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе марки Omoda, обновленный кроссовер C5 дебютирует в России в ноябре 2024 года. Фотографии машины уже доступны.

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Omoda C5 прошёл через лёгкий рестайлинг: новинка отличается от текущей модели дизайном решётки радиатора, точечными изменениями бампера, более тонкими L-образными дневными ходовыми огнями, отсутствием светящейся полосы под капотом и перенесённым под неё шильдиком с названием бренда.

Изменений по технической части не будет: переднеприводный C5 оснащается 147-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и вариатором, версия Omoda C5 с AWD поставляется с мотором 1,6 литра мощностью 150 л.с., агрегатированным 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

По сравнению с сентябрём стоимость Omoda C5 уже выросла на 50 тысяч рублей, купить кроссовер в октябре можно за 2,28-3,17 млн рублей.

Ранее "РГ" писала, что Omoda C5 возглавил рейтинг самых популярных авто стоимостью до 3 млн рублей.