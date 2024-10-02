В России подорожали автомобили Omoda

Модели бренда Omoda стали дороже на 30−50 тысяч рублей. Китайский бренд Omoda переписал прайс-листы на все модели в линейке. Автомобили стали дороже на 1,1−2,5%. В денежном эквиваленте — на 30−50 тыс. рублей, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. Кроссовер Omoda C5 в версиях Lifestyle и Ultimate стал дороже на 30 тыс. рублей. А базовое исполнение Fun и топовые комплектации Supreme и Active подорожали на 50 тыс. рублей. Теперь популярный кроссовер стоит от 2 279 900 до 3 169 900 рублей.

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Седаны Omoda S5 и S5 GT стали дороже на 50 тыс. рублей. И теперь они стоят от 2 049 000 рублей и от 2 399 900 рублей соответственно. При этом у седана S5 GT сохраняются версии 2023 модельного года. И цены на них не изменились. Версия Neo стоит 2 759 900 рублей, Ultra — 2 859 900 рублей. Помимо этого, действует «специальная выгода» размером 290 тыс. рублей. Она распространяется на седан Omoda S5 GT прошлого модельного года.

Недавно стали известны характеристики Omoda C7 для России. В ближайшее время китайский производитель расширит свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового флагманского кроссовера. Россиянам автомобиль будет предложен с единственным 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л.с., передним или полным приводом.