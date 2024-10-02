Автомобилистам назвали три неочевидные проблемы, вызванные опавшей листвой. Казалось бы, что такого в падающих листьях. Одна красота — буйство ярких красок, приятный аромат, хорошее настроение. Но всё не так однозначно. Влажные листья на дороге создают эффект льда, что делает покрытие очень скользким, особенно после сильного дождя. Ухудшается сцепление колёс с дорожным полотном, что увеличивает тормозной путь и отрицательно сказывается на управляемости автомобилем.

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Ещё одна неочевидная проблема касается лакокрасочного покрытия. Падая на машины, листья под воздействием влаги начинают выделять дубильную кислоту, которая вредит покрытию машины. Мало того, что оставляет пятна буро-жёлтого цвета, так ещё способна спровоцировать появление коррозии.

Частая осенняя история, когда листва забивает отсек между капотом и лобовым стеклом, который отводит воду и защищает каналы вентиляционной системы. Даже один маленький листок в этом месте меняет циркуляцию воздуха, а если их несколько, то они создают парниковый эффект, что влечёт запотевание стёкол в салоне, а также появление стойкого запаха сырости и плесени.

Ранее россиянам рассказали, что при выборе автошколы, стоит ознакомиться с разрешением на образовательную деятельность, чтобы исключить недопуск к экзаменам на получение водительских прав. В пресс-центре МВД России объяснили, что проверить информацию можно в каждом из региональных сегментов официального сайта Госавтоинспекции ("госавтоинспекция.рф") в разделе "онлайн справочники, реестры" под заголовком "автошколы".