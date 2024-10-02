Появились комплектации и цены на новый лифтбек Mazda EZ-6

Прием предзаказов на новую Mazda EZ-6 стартовал на рынке КНР. Лифтбек будет предлагаться в 7 комплектациях.

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Модель Mazda EZ-6 впервые была показана весной текущего года в рамках автосалона в Пекине. Напомним, что линейку EZ запустили в сотрудничестве с компанией Changan. Первая модель по технической части считается аналогом SL03 и L07. Однако по габаритам новинка превосходит их. Еще одна особенность - полностью оригинальный дизайн кузова и салона.

Длина кузова Mazda EZ-6 составляет 492.1 см, ширина - 189 см, высота - 148.5 см, а колесная база - 289.5 см. Решетка радиатора и оптика по оформлению соответствуют актуальным моделям в линейке японского бренда. В задней части кузова расположен компактный спойлер.

Салон новой модели напоминает интерьер Deepal SL03. По центру установлен дисплей мультимедиа на 14.6 дюйма. Кроме того, для автомобиля используется полноценная панель приборов. Напомним, что в модели L07 реализован только проекционный дисплей. Вся электроника EZ-6 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155.

В базовом исполнении автомобиль получает отделку кожей. В более дорогих комплектациях данный материал дополняется замшей. В списке опций есть акустическое оборудование Sony с 14 динамиками, подсветка в салоне, предлагающая на выбор 64 оттенка, и панорама. Для удобства эксплуатации предусматривается блок беспроводной зарядки и круиз-контроль.

В электрической модификации EZ-6 оснащен мотором на 258 л.с., который размещен на задней оси. Работает такая установка вместе с батареей на 56.1 или 68.8 кВт-ч. В результате запас хода на полном заряде равен 480 и 600 км. Восполнять заряд с 30% до 80% батареи способны за 15 минут.

Для гибридных версий задействована установка на базе двигателя 1.5 мощностью 95 л.с. В паре с ним работает электромотор на 218 л.с., отвечающий за вращение колес. Проезжать на электрической тяге автомобили могут 130 или 200 км. Стоимость новой модели на рынке Китая составляет 160 000 - 200 000 юаней или 2.1 - 2.6 млн руб.