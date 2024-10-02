Эксперт составил рейтинг лучших шипованных шин в 2024 году

На смену летнему солнышку пришли красно-желтые дни, а значит, пора задуматься о выборе зимних шин для своего автомобиля. Первый снег во многих регионах выпадает уже в начале октября, и ездить на летней резине нам осталось совсем недолго. Какие зимние шины лучше, чем они отличаются и сколько стоят, рассказываем в материале.

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Когда летние шины меняют на зимние

Законодательство установило расплывчатые рамки для времени переобувания машины с летней резины на зимнюю. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» гласит, что на летних колесах нельзя ездить с декабря по конец февраля, а на зимней – с июня до конца августа. Во многих регионах низкие температуры стоят уже в октябре, и нередко выпадает снег, поэтому эксперты рекомендуют «переобуваться», когда среднесуточная температура достигает +5 градусов.

За эксплуатацию летней резины в зимние месяцы водителю могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей согласно п. 1 статьи 12.5 КоАП РФ, а также выдать предписание об устранении данного нарушения. В первые 20 дней оплата штрафов ГИБДД возможна со скидкой 50%.

Какие зимние шины выбрать

Чтобы ездить по снегу безопасно и комфортно, при выборе зимних покрышек ориентируйтесь на их:

Размер. Нужный диаметр завод-изготовитель указывает в технической документации автомобиля.

Рисунок протектора. Резина с симметричным рисунком (одна сторона зеркально повторяет другую) хорошо подходят для движения по льду и снегу, но не так эффективны при оттепели, когда на дорожном полотне появляется смесь снега, грязи и реагентов. В таких случаях лучше использовать резину с направленным рисунком, которая справляется с подобными условиями. Однако такие шины не предназначены для скоростной езды зимой и могут издавать много шума на асфальте. Асимметричные шины, напротив, отлично отводят воду, хорошо ведут себя на мокрой дороге и в «каше», обеспечивая устойчивость на высоких скоростях, но стоят значительно дороже.

А теперь выясним, какие зимние шины для автомобиля можно купить.

Рейтинг зимних шин

Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Цена за 1 колесо: 7000-11000 рублей

Открывает рейтинг лучших зимних шин Nokian Tyres Hakkapeliitta 9.

Плюсы этих покрышек:

Представлены в широком размерном ряде.Отлично держат дорогу на снежном покрове, а так и гололедице.Отлично ведут себя при езде на асфальте.

Из минусов – сильный гул во время движения. Также водители отмечают, что при понижении температуры до +5 понижается и давление в покрышках, что приводит «к валкости» ТС на дороге.

Yokohama Ice Guard IG50

Цена за 1 колесо: 4500-8000 рублей

Еще одна ходовая модель зимних покрышек – Yokohama Ice Guard IG50, резина «липучка». Размерный ряд представлен в восьми диаметрах, на шинах – ассиметричный рисунок протектора. Резина мягкая, плавно проходит через дорожные неровности, а также хорошо ведет себя на снежном покрытии. Водители отмечают также отсутствие гула.

Из минусов – реагирует на понижение давления, если ехать на приспущенных шинах, уже через несколько километров на боковинах появляются повреждения.

Этот вариант подойдет для небольших машин, спортивных хэтчей. Для легковых ТС есть более универсальный вариант с префиксом Plus.

Cordiant Snow Cross 2 SUV

Цена за 1 колесо: 5000-7000 рублей

Шины от Российского производителя, который давно зарекомендовал себя на рынке. Покрышки имеют хорошую сцепку с автодорогой, беспроблемно тормозят на снежном покрытии, имеют низкое сопротивление качению, что способствует экономии топлива.

Michelin Alpin 5

Цена за 1 колесо: 9000-21000 рублей

Название этих покрышек связано с Альпами и указывает на ее предназначение для мягкой зимы. В последние годы климат на европейской части России также стал более мягким, и эта модель подходит для местных водителей, особенно для жителей мегаполисов. Диаметр покрышек варьируется от 15 до 20 дюймов.

Шины очень тихие при движении. Они обеспечивают надежное сцепление как на сухом, так и на влажном асфальте, а также на гололедице. Однако на льду увеличивается длина тормозного пути. Еще одно замечание российских автомобилистов – уязвимость боковины, которая может легко порезаться при наезде на бордюр или в яму во время парковки.

Hankook Tire Winter i*Pike RS2

Цена за 1 колесо: 6000- 16000 рублей

Покрышки среднего ценового сегмента от корейского производителя, которые в ходе проверок и тестов демонстрируют параметры, приближенные к премиальным моделям. Ассортимент размеров очень разнообразен: ширина – от 175 до 255 мм, профиль – от 40 до 70, диаметр – от R14 до R19.

Производитель акцентирует внимание на улучшенном сцеплении с ледяной дорогой и сокращении тормозного пути. Это возможно благодаря уникальному дизайну протектора. Центральная часть состоит из крупных блоков, которые обеспечивают стабильность автомобиля, а плечевые зоны спроектированы для облегчения выхода из колеи.

Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Цена за 1 колесо: 5000-9000 рублей

Один из доступных вариантов зимней резины. Отличается отличной износостойкостью, если, конечно, вы не будете дрифтовать по расчищенному асфальту. Не боится дорожных неровностей, ям и выбоин. Уверенно держит дорогу. Если рассматривать б/у варианты, от одного года до двух лет, вероятнее всего, на шинах останется 90% шипов. Из минусов водители отвечают громкий гул при езде.

Pirelli Ice Zero

Закрывает рейтинг зимних шин 2024 года популярная линейка «шиповки» от Pirelli, рассчитанная на суровые северные условия. Диапазон размеров варьируется от 14 до 22 дюймов в диаметре. Также доступны специальные версии с технологией RunFlat, которые, естественно, будут стоить дороже. Водители ценят Ice Zero за надежное и предсказуемое поведение на снегу, льду и асфальте.

Покрышки демонстрируют отличные тормозные свойства и стабильную курсовую устойчивость. Однако есть и минусы: шины начинают шуметь уже при скорости 40 км/ч, а при 100 км/ч шум в салоне становится очень заметным. Также следует учитывать, что резина этих покрышек становится мягче при температуре около +1 градуса, что увеличивает риск повреждений.