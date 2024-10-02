Эксперт рассказал о различиях между широкими и узкими шинами

«За рулем» рассказал про подбор зимних шин правильного размера.

Выбирая шины, в первую очередь следует руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Но и в этом случае есть определенный диапазон размеров. К примеру, для Лады Весты можно выбрать резину поуже – 185/65R15 или пошире – 195/55R16.

Результаты испытаний

Узкие шины

Поведение узких и широких зимних шин «За рулем» сравнил на универсале ВАЗ-2111.

При оценке управляемости узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупала четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге. В этой «обуви» «одиннадцатая» весьма терпима к колеям и прочим огрехам зимнего покрытия, почти не утомляет водителя рысканьем даже на высокой (120-130 км/ч) скорости.

Нельзя не отметить хорошую способность шины проглатывать мелкие неровности, которыми так изобилует зимняя дорога. Похоже, практика с первых минут знакомства подтверждала исходную теорию о превосходстве узкой шины в зимних условиях. Да и наши экстремальные упражнения на извилистой трассе полигона словно вторили ей — по крайней мере, с позиций управляемости: лучшее время прохождения и хорошо прогнозируемое управление скольжениями.

Широкие шины

После «переобувки» на более широкие шины были сделаны вот такие выводы. Традиционные замеры сцепных свойств заставляют не спешить с выводами, хотя поначалу более широкая (185/65R14) покрышка не производила должного впечатления. Она не только жестче и вибронагруженнее на мелких неровностях. Эта шина активнее реагирует на рыхлость покрытия, «всплывая» на снегу там, где узкая ехала без проблем. Отсюда нервозность в поведении машины и постоянная борьба с рысканьем даже в небольшой колее.

В то же время и на обычной дороге было замечено, что, как только автомобиль попадал на гладкие и ровные участки, широкий протектор лучше цеплялся за покрытие, причем неважно, что было под колесами — укатанный снег или лед. И получается, что при всем коварстве шин в рыхлом снегу автомобиль гораздо стабильнее проезжал участки виражей, раскатанные до зеркального блеска.

Широкая резина чаще показывает отличные результаты при разгоне и торможении. И это не только на идеально ровных и сухих участках дорог летом, но и зимой на скользких. И как мы ни старались выжать все преимущества из узкой шины, широкая все равно оказалась лучше. Также широкая резина хорошо ведет себя на асфальтированном покрытии.

Всем известно, что зимние шины имеют особенность так называемого размазанного отклика на повороты рулевого колеса. На широкой резине можно избежать подобного недостатка.

5 выводов по результату теста

Для малоопытных водителей зимой предпочтительнее узкая резина. Шины с узким протектором хорошо использовать, если часто приходится ездить по бездорожью. При частых поездках зимой по очищенным от снега дорогам можно использовать широкую резину.

Но следует учесть, что такая резина не любит рыхлый снег. Широкая резина обеспечивает более эффективное торможение, в том числе и на рыхлом снегу. Также имеется и экономический нюанс: узкие покрышки на диске меньшего диаметра позволяют сэкономить около четверти стоимости в сравнении с широкой резиной. Однако в противовес этому широкие покрышки, благодаря меньшему износу, служат дольше.

Плюсы узких шин

Около трех лет назад тестовой шинной группой «За рулем» было проведено сравнение поведения двух размеров нешипованной зимней резины Nokian Hakkapeliitta R2: 205/55 R16 и 225/45 R17. В качестве испытуемого был автомобиль Volkswagen Golf.

Вот что получилось в результате:

по всем показателям узкая резина оказалась лучше широкой, и узкие покрышки во время движения создают меньше шума и мягче реагируют на дорожные неровности;

на резине R16 при езде на высокой скорости по заснеженной дороге автомобиль лучше слушается руля и лучше управляется при скольжении;

показатели проходимости в сугробах лучше у более узкой резины, а широкие шины в таких условиях будут испытывать большее сопротивление качению;

на «шестнадцатой» резине безопаснее преодолеваются лужи и снежная каша, а на заснеженной трассе водитель получает больше удовольствия от управления автомобилем.

Плюсы широких шин

Но и широкие шины имеют свои преимущества:

более длительный эксплуатационный пробег;

надежно держат дорогу на высоких скоростях;

тормозной путь меньше;

благодаря широким покрышкам автомобиль выглядит солиднее.

Выводы

В качестве золотой середины между широкими и узкими шинами можно дать следующий совет: летом лучше широкие колеса, а зимой – узкие. И, конечно, нужно учитывать рекомендации завода-изготовителя автомобиля.