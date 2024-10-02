Кузова внедорожников УАЗ «Патриот» станут качественнее

Ульяновский автозавод модернизировал сварку кузовов УАЗ «Патриот».Заводские специалисты изготовили специальный сварочный кондуктор, на котором отныне будет изготавливаться щиток передка для моделей «нового модельного ряда» — «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Устройство необходимо для надёжной фиксации свариваемых частей, дабы обеспечить точное расположение деталей относительно друг друга.

© Quto.ru

После установки нужных деталей оператор подаёт сжатый воздух, чтобы девять пневмоцилиндров надёжно зафиксировали их, после чего происходит контактная сварка. При необходимости переналадки на другую модификацию достаточно переставить некоторые узлы, а также изменить расположение упоров.

В последнее время Ульяновский автозавод озаботился качеством кузовов своих автомобилей. В частности, этой весной была модернизирована штамповая оснастка: так, на штампе каркаса боковины заменили прижим, что улучшило геометрию детали.

Кроме того, инженеры заменили рабочие части штампов передней панели пола и усилителя центральной стойки. Соответственно, после этих доработок видовые зазоры на кузове «Патриота», «Пикапа» и «Профи» стали намного более аккуратными.

А ещё УАЗ пообещал ввести усиленный режим контроля качества новых автомобилей — этого потребовал сенатор Дмитрий Рогозин.