Кузова внедорожников УАЗ «Патриот» станут качественнее

Ульяновский автозавод модернизировал сварку кузовов УАЗ «Патриот».Заводские специалисты изготовили специальный сварочный кондуктор, на котором отныне будет изготавливаться щиток передка для моделей «нового модельного ряда» — «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Устройство необходимо для надёжной фиксации свариваемых частей, дабы обеспечить точное расположение деталей относительно друг друга.
После установки нужных деталей оператор подаёт сжатый воздух, чтобы девять пневмоцилиндров надёжно зафиксировали их, после чего происходит контактная сварка. При необходимости переналадки на другую модификацию достаточно переставить некоторые узлы, а также изменить расположение упоров.
В последнее время Ульяновский автозавод озаботился качеством кузовов своих автомобилей. В частности, этой весной была модернизирована штамповая оснастка: так, на штампе каркаса боковины заменили прижим, что улучшило геометрию детали.
Кроме того, инженеры заменили рабочие части штампов передней панели пола и усилителя центральной стойки. Соответственно, после этих доработок видовые зазоры на кузове «Патриота», «Пикапа» и «Профи» стали намного более аккуратными.
А ещё УАЗ пообещал ввести усиленный режим контроля качества новых автомобилей — этого потребовал сенатор Дмитрий Рогозин.