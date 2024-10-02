Эксперт рассказал, как проверить пробег у подержанного автомобиля

При покупке подержанного автомобиля нужно обратить внимание на важные нюансы, которые могут свидетельствовать о том, что продавец нечестен. Об этом "Газете.ru" рассказал директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

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По его словам, покупателя должны насторожить автомобили, которые имеют несколько владельцев, но небольшой пробег. В среднем машина проезжает в год 15-20 тысяч километров. У некоторых автолюбителей годовой пробег составляет 80 тысяч километров, а у других - менее 5 тысяч. Но все же при наличии нескольких владельцев небольшой пробег, по мнению эксперта, может означать две вещи: либо автомобиль не эксплуатировался длительное время, либо он скручен перед продажей.

Машину с неестественно малым пробегом нужно обязательно осмотреть перед покупкой. Если на автомобиле мало ездили, но некачественно обслуживали, он потребует вложений. Пробеги же выше средних вполне вполне приемлемы с технической точки зрения.

Как можно проверить реальный пробег? Эксперт советует осмотреть лакокрасочное покрытие и ветровое стекло: следы сколов и пескоструя на них должны соответствовать пробегу. Изучите состояние руля, педального узла, обшивки сидений, проверьте состояние ходовой части, двигателя. Послушайте, есть ли посторонние шумы, проверьте плавность переключения трансмиссии.