Mercedes-Benz AMG анонсировала полностью электрический суперкар

Mercedes-Benz AMG работает над электрическим суперкаром. Он будет выпущен в конце этого десятилетия, сообщает Autocar.

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Как отмечается, речь идет о преемнике модели SLS Electric Drive. Отмечается, что Mercedes рассматривает несколько установок, включая трех- и четырехмоторные конфигурации.

Новая модель, вдохновленная экспериментальными суперкарами Mercedes C111 1970-х годов, будет построена на архитектуре AMG.EA, которая была разработана специально для электрических моделей AMG. Данная платформа является модульной и может использоваться для широкого спектра автомобилей, так как позволяет варьировать длину, колесную базу и ширину колеи.

Ранее автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о нововведениях в своей системе автономного вождения. В скором времени автомобили с системой Drive Pilot смогут передвигаться на скорости до 95 км/ч на определенных участках немецких автобанов. Система поступит в продажу в следующем году. Она должна получить сертификацию от немецких регуляторов в конце 2024-го.