Представлен новый гибридный кроссовер Outlander PHEV

Компания Mitsubishi раскрыла информацию о новом гибридном кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV. Машина появится в Японии уже этой осенью и выйдет на европейский рынок в 2025 году.

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В рамках обновления кроссовер получил новую батарею с увеличенным запасом хода. Только на электротяге подзаряжаемый Outlander способен проехать 80 км. Также для улучшения управляемости автомобиля инженеры японской компании доработали систему полного привода, подвеску и применили новые шины.

Автомобиль получил новую медиасистему с 12-дюймовым дисплеем и кресла с вентиляцией. Аудиосистема Outlander разработана в сотрудничестве со специалистами Yamaha.

Обновленный Mitsubishi Outlander PHEV оснащен бензиновым мотором 2.4 мощностью 135 л.с., а также двумя электродвигателями, развивающими 115 и 135 л.с. соответственно. Суммарная мощность силовой установки машины для европейского рынка — 305 л.с.