В выходные на западе Москвы ограничат движение транспорта

В субботу и воскресенье 5 и 6 октября из-за проведения спортивного мероприятия на западе столицы ограничат движение транспорта.

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Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, с 12.00 часов 5 октября до 20.00 часов 6 октября будет перекрыто движение на Университетской площади.

6 октября с 07.00 до 18.00 часов нельзя будет проехать также на Университетской площади (от Университетского проспекта до ул. Косыгина), с 07.00 до 17.00 часов - по улице Косыгина (от ул. Мосфильмовская до Ленинского проспекта). Автомобилистам посоветовали искать пути объезда.