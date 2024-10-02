Jeep отзовет модели Wrangler и Grand Cherokee из-за риска возгорания

Американская компания Jeep отзовет для ремонта более 150 тыс. автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

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Отзывная кампания затронет 154 тыс. машин, включая внедорожники Jeep Wrangler 4xe, выпущенные в период с 2020 по 2024 год, и Jeep Grand Cherokee 4xe, выпущенные с 2022 по 2024 год.

Отмечается, что установлены 13 случаев возгорания автомобилей. По данным компании, риск возгорания снижается при разрядке аккумулятора. В Jeep рекомендовали не ставить машины в закрытые гаражи.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Также Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. На 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя.