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В России переписали цены на популярные белорусские кроссоверы

Кроссоверы Belgee X50 и X70 в октябре подорожали в России на 38 тыс. рублей.

Кроссоверы Belgee X50 и X70 в октябре подорожали в России на 38 тыс. рублей
© За рулем

В России подорожали популярные белорусские кроссоверы Belgee X50 (перелицованный Geely Coolray первого поколения) и Belgee X70 (Geely Atlas). Цена каждого авто увеличилась на 38 тыс. рублей, или 1,2-1,7% в зависимости от модели и комплектации.

Теперь Belgee X50 стоит в России от 2,344 до 2,554 млн рублей, стоимость Belgee X70 составляет от 2,673 до 3,272 млн рублей. Это уже не первое подорожание кроссоверов за последние несколько месяцев.

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