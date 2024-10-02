Представлена экономичная зарядка для владельцев электрокаров BMW

BMW позволит сэкономить: владельцам электрокаров предложат бюджетную зарядку

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BMW Group совместно с E.On запустили новое решение для владельцев электромобилей марки BMW — «Connected Home Charging Package Plus». Этот пакет включает в себя установку станции зарядки BMW Wallbox Plus и тариф на экологически чистую электроэнергию, предоставляемую E.On. Основная цель этого предложения — снизить расходы на зарядку электромобилей за счет использования гибких тарифов и времени зарядки.

Как пишет SPEEDME.RU, важная особенность системы заключается в функции «Оптимизированная зарядка», которая позволяет автоматически выбирать самые выгодные временные промежутки для пополнения энергии. Владельцы домов с солнечными панелями могут дополнительно сэкономить, заряжая автомобили в зависимости от погодных условий и уровня выработки солнечной энергии.

Представители BMW заявляют, что такая система может уменьшить затраты на зарядку до 22% в год. На данный момент пакет доступен для клиентов в Германии, и в будущем его планируют расширить на другие страны.