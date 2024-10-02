После повышения утильсбора кроссовер Jetour T2 подорожал на 250 тысяч рублей

Один из самых популярных кроссоверов Jetour в России - T2 - после повышения утильсбора подорожал в России на 250 тысяч рублей, сообщает Autonews.

© Российская Газета

В то же время цены на остальные модели китайского бренда остались неизменными.

Сейчас T2 предлагают от 3 959 900 рублей.

Jetour также продает в нашей стране X70 Plus (от 2 999 900 рублей), X90 Plus (от 3 399 900 рублей), а также Dashing (от 2 489 900 рублей).

Скоро на рынок должен выйти X50. У кроссовера будет три комплектации - Comfort, Elite и Luxury. Цены будут начинаться с 1 990 000 рублей.

Ранее марка Jetour рассказала о новинках для России к 2025 году.