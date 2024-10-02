Трехместный спорткар Caterham Project V получит мотор Yamaha

Британская компания Caterham Cars продолжает разработку первой в этом веке полностью новой модели — трёхместного электрического купе с рабочим названием Project V. Сегодня объявлено, что силовую установку для Caterham Project V будет поставлять японская компания Yamaha Motor.

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Прототип Caterham Project V был впервые показан летом прошлого года, эта модель знаменует начало новой главы в истории Caterham Cars — прежде британская компания не делала столь практичных, всепогодных спорткаров, вдобавок Project V — это её первый электромобиль. Дизайн Caterham Project V разработал француз Энтони Джаннарелли, в производство новый спорткар должен пойти в 2026 году.

Напомним, что в 2021 году Caterham Cars вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране. Неудивительно поэтому, что британская компания теперь довольно тесно связана с японскими поставщиками и подрядчиками. Разработку прототипа Caterham Project V, как выяснилось, курирует инжиниринговая фирма Tokyo R&D, а силовой агрегат в сборе (электромотор, редуктор, приводные валы, силовая электроника) будет поставлять Yamaha.

Компания Yamaha не раз сама пыталась заняться автобизнесом и разрабатывала прототипы лёгких спорткаров, но ни один из них так и не стал серийным. Концепция Caterham Project V идейна близка инженерной школе Yamaha, так что партнёрство между Caterham и Yamaha обещает быть очень плодотворным. Между тем производственная база Caterham по-прежнему находится в британском Дартфорде (графство Кент), минувшим летом она была существенно расширена: в частности построен второй сборочный цех, который позволит увеличить общую производственную мощность предприятия на 50% до 750 машин в год.

Новых вводных о самом Caterham Project V пока нет. Напомним, что это купе имеет необычную посадочную формулу 2+1: единственное пассажирское место расположено во втором ряду по центру, но в виде опции будет предложен и вариант 2+2. Салон Project V предложит неслыханный для прежних моделей Caterham уровень комфорта и безопасности, здесь есть кондиционер, «музыка» и современная мультимедийная система с сенсорным экраном. Кузов изготовлен из углепластика и алюминиевого сплава. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми пружинами и амортизаторами. Габаритная длина спорткара — 4255 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1226 мм, колёсная база — 2581 мм. Снаряженная масса не должна превышать 1,2 т.

Заявленная мощность установленного на задней оси электромотора — 272 л.с. Первую «сотню» Caterham Project V должен набирать менее чем за 4,5 с, максимальная скорость —230 км/ч. Ёмкость разделённой на два блока 400-вольтовой литий-ионной батареи — 55 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 400 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 150 кВт, пополнить на ней заряд с 20% до 80% можно будет за 15 минут.

Минимальная цена серийного Caterham Project V составит чуть менее 80 000 фунтов стерлингов, а одним из его главных конкурентов на рынке будет новый, электрический Porsche 718.