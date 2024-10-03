Несуразный NSU Ro 80 2 Porte+2 от Pininfarina продадут на аукционе

Необычный автомобиль, на который вы смотрите, называется NSU Ro 80 2 Porte+2. Это любопытное творение от Pininfarina, о котором вы, вероятно, не слышали — до сих пор. Этот уникальный экземпляр вот-вот продадут на аукционе в Лос-Анджелесе в конце этого месяца, с предполагаемой ценой продажи около 80 000 долларов.

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Этот выставочный автомобиль создан на базе NSU Ro 80 — четырехдверного седана, выпускавшегося компанией NSU в Западной Германии с 1967 по 1977 год. Интересный факт: в 1969 году компания NSU была приобретена Volkswagen, а затем объединена с Auto Union, что в конечном итоге стало брендом Audi, который мы знаем сегодня.

Было построено около 37 000 Ro 80, и Pininfarina выбрала его в качестве основы для одного из своих смелых концептов. 2 Porte+2 был представлен на Туринском автосалоне 1971 года и Брюссельском автосалоне 1972 года, прежде чем присоединиться к коллекции Руди Кляйна в Калифорнии в 1995 году.

По современным стандартам оригинальный Ro 80 может показаться странным седаном, но 2 Porte+2 выводит эту странность на совершенно новый уровень. Pininfarina заменила каждую панель кузова, придав передней части заостренный вид с минималистскими фарами и крошечной решеткой радиатора.

Сбоку он не похож ни на что другое на дороге и напоминает американские седаны 1980-х годов: с плоской крышкой багажника и суицидальными задними дверьми. У него также есть сдвижная панель крыши, которая убирается в углубление на крышке багажника.

Внутри внимание привлекают ярко-оранжевые тканевые сиденья и плоская передняя панель, украшенная большими круглыми приборами.

Итальянское конструкторское бюро не стало вносить никаких изменений в силовую установку автомобиля, сохранив оригинальный двухроторный двигатель Ванкеля, который в свое время выдавал 113 л.c. Он сочетался с трехступенчатой автоматической коробкой передач, передавая крутящий момент на передние колеса.

После того, как Кляйн приобрел автомобиль в 1995 году, он выставил его на Западном побережье, а затем одолжил Audi, где он провел годы в заводском музее. Недавно он вернулся в США, готовясь к своему дебюту на аукционе, готовый найти другого эксцентричного коллекционера, который оценит его уникальность.