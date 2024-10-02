Rolls-Royce Spectre и некоторые BMW попали под отзыв из-за критической проблемы с тормозами

Роскошные Rolls-Royce Spectre и другие автомобили BMW отозваны из-за критической проблемы с тормозами.

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BMW North America выявила серьёзную неисправность, которая коснулась моделей BMW, MINI и Rolls-Royce выпуска 2023-2025 годов. Исходная проблема заключается в дефектных сварных швах в серводвигателях модулей управления тормозами, что приводит к потенциальной потере эффективности торможения и выходу из строя систем стабилизации и ABS, пишет SPEEDME.RU.

Проблему обнаружили в ходе тестов в июле 2024 года, а виновником оказался поставщик Continental Automotive Technologies GmbH, отвечающий за производство тормозных модулей. Отзыв начнётся 8 ноября 2024 года, и он затрагивает не только роскошные модели Rolls-Royce Spectre, но и более доступные автомобили, включая MINI Cooper и ряд моделей BMW, таких как X1, X7 и i7.

В случае отказа основной тормозной системы, экстренное торможение будет возможно только на задней оси, что подчеркивает серьезность этого производственного дефекта.