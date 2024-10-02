Под маркой Belgee выпустят бюджетный седан

Седан Geely Emgrand сменит название на Belgee S50. Сейчас завод «БелДжи» выпускает лишь кроссоверы: модель X50 является дорейстайлинговой версией Geely Coolray, а X70 — это переименованный Geely Atlas Pro. В свою очередь, Geely Emgrand, сменив шильдики, будет называться Belgee S50.

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О том, что бюджетный седан ждёт смена марки, на пресс-конференции Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) журналистам рассказал рассказал директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский, сообщает ABW.

Кстати, с 1 октября популярная модель подорожала на 53 000 рублей. Её новая стоимость — 2 112 990 рублей без учёта прямой скидки. Впрочем, прямой дисконт сохранился: его величина составляет 125 000 рублей.

Кроме того, на заводе «БелДжи» локализуют сборку Geely Galaxy E: в ближайшее время на белорусской сборочной площадке стартует производство седанов, оборудованных электрической силовой установкой.