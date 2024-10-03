Увеличился спрос на автомобили ушедших брендов

Как сообщает "Автостат" со ссылкой на директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова, трафик в автосалонах параллельного импорта холдинга в сентябре увеличился на 30%.

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Он также отметил, что спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Да и в целом россияне стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны.

Хотя, как отмечает Иванов, самими полярными все равно остаются модели китайских брендов.

Ранее, напомним, специалисты агентства заявили, что в 2024 году жители нашей страны приобретут 900 тысяч машин из КНР.

До этого также сообщалось, что в настоящее время запас легковых автомобилей китайских марок в РФ оценивается в 80 тысяч единиц - это средний уровень. Например, в августе в РФ продали 90 тысяч новых легковых автомобилей брендов из КНР.