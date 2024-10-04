Tesla зафиксировала первый рост продаж в 2024 году

Tesla отчиталась о продаже 462,890 автомобилей в третьем квартале, что стало первым ростом продаж за квартал в 2024 году. Несмотря на то, что компания оправдала ожидания аналитиков, акции упали более чем на 5%.

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Глобальный спад спроса на электромобили (EV) затронул многих автопроизводителей, включая Tesla, которая ранее зафиксировала два подряд квартала снижения поставок.

Компания, по словам СМИ, ставит ставку на беспилотное такси Tesla, которое будет представлено 10 октября, как следующий «драйвер» роста компании. Однако стратегия снижения цен для обострения конкуренции начала негативно сказываться на прибыли Tesla.

Хотя рост продаж — позитивный сигнал, Tesla всё ещё предстоит значительно нарастить объёмы продаж в четвёртом квартале, чтобы достичь своей цели — 1,8 миллиона поставок в этом году.