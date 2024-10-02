Новый гибрид Geely появится на рынке в ближайший год

В срок до 12 месяцев компания Geely представит на рынке первую модель, которая получит гибридную силовую установку NordThor нового поколения. Раскрыты подробности об автомобиле.

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В рамках недавней конференции генеральный директор компании Geely сообщил, что в ближайшее время на рынке появится новая модель. Она имеет большое значение для марки, так как для нее впервые будут использовать гибридную установку NordThor нового поколения. По предварительным данным, речь идет о модели Galaxy Starship 7.

Новое поколение установки NordThor было анонсировано еще весной текущего года. В рамках автосалона, который состоялся в Пекине, производитель показал концепт полноразмерного паркетника Starship. Высока вероятность, что в серийной версии в названии появится индекс L9. Это будет флагман линейки Galaxy.

Galaxy Starship 7 представляет собой другую, более компактную модель. В сентябре информация об автомобиле была частично раскрыта в ходе проведения сертификационных процедур. Пока нет более подробной информации о технической составляющей модели. Известно, что в основе гибридной установки будет использоваться двигатель внутреннего сгорания объемом 1.5 литра и мощностью 112 л.с.

Новая гибридная установка Geely использует мотор, термический КПД которого равен 46%. У актуального кроссовера Galaxy L7 данный показатель составляет всего 44.26%. После обновления общий запас хода автомобиля должен превышать 2000 км. Есть предположения и по среднему расходу топлива - в смешанном режиме он может составлять не более 3 литров на 100 км.

Эксперты считают, что гибридная силовая установка нового поколения является ответом Geely на недавнюю разработку BYD. Напомним, что последний представил похожую систему весной текущего года и уже внедрил ее в ряд своих моделей.