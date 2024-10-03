Супергибрид Mercedes-AMG One стал самой быстрой серийной машиной Нюрбургринга

Гиперкар Mercedes-AMG One установил новый рекорд Нюрбургринга для дорожных автомобилей. Пилот DTM Маро Энгель проехал легендарную трассу за 6:29,090, улучшив собственное достижение более чем на пять секунд. Настроен гибрид был так же, как и во время прошлогоднего заезда — но организаторам сильно повезло с погодой.

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Амбассадор Mercedes‑AMG и пилот DTM Маро Энгель побил собственный рекорд прохождения Северной петли, установленный за рулём Mercedes-AMG One в 2022 году. Немцу удалось не только на пять секунд улучшить предыдущий результат, но и первым на дорожной машине уложиться в 6 минут 30 секунд. В итоге трассу Энгель проехал за 6:29,090. По его словам, им очень повезло с погодой: на Нюрбургринге было сухо, а воздух прогрелся до 15 градусов по Цельсию.

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В рамках подготовки к заезду гиперкару изменили развал колес, выбрав максимально допустимые значения. Мехатронику перевели в наиболее «боевой» режим Race Plus, который на треке даёт массу преимуществ. В нём машина сильнее приседает к земле, зажимается подвеска, а система активной аэродинамики начинает работать на пределе возможностей. Ну и, конечно, только в Race Plus доступна максимальная мощность силовой установки.

© Mercedes-Benz

В её основе — турбодвигатель V6 1.6, который дополняют четыре электромотора и батарея ёмкость 8,4 киловатт-часа, работающая под напряжением 800 вольт. Комбинированная отдача — 1063 лошадиные силы. С места до ста Mercedes-AMG One разгоняется за 2,9 секунды, вторая «сотня» супергибриду покоряется через семь секунд ровно, третья — через 15,6 секунды. При этом по времени прохождения Северной петли он всё ещё уступает электрическим Lotus Evija X (6:24,047) и Volkswagen ID. R (6:05,336). Правда, оба прототипы и не имеют допуска на дороги общего пользования.