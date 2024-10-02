Власти раскрыли подробности о новых правилах весового контроля грузовиков

В Минтрансе РФ прокомментировали принятый Госдумой в первом чтении законопроект, призванный исключить риск уклонения водителей грузовиков от прохождения весогабаритного контроля. Документ позволит закрепить соответствующие обязанности водителей, привели в ведомстве подробности.

Согласно одобренным властями новым правилам, водители фур должны будут остановиться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявить документы и проследовать на измерительное оборудование, раскрыли в министерстве.

Там указали, что в настоящее время такая обязанность не закреплена, из-за чего некоторые грузоперевозчики при прохождении весового и габаритного контроля выгружают перевозимый груз на площадке контроля, после чего заезжают на весы.

Отмечается, что изменения, которые, как ожидается, вступят в силу с 1 марта 2025 года, повысят безопасность и сохранность дорог.