В России появятся фургоны Avior

Главным хитом должен стать фургон Avior V90 вместимостью 12 кубических метров: его длина — 5940, а размер колёсной базы — 3760 мм. Для сравнения, цельнометаллическая «Газель Next» может иметь объём грузового отсека 11,5 или 13 кубических метров при внешнем габарите 5607 или 6207 мм, соответственно.

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В движение автомобиль приводит 2-литровый турбодизель отдачей 150 л.с., с которым агрегатируется 6-ступенчатая механическа коробка. Привод — только передний.

В базовой комплектации заявлены система стабилизаци, камера заднего вида, датчик дождя, датчик света, светодиодные фары, круиз-контроль, кондиционер и даже современная медиасистема.

Одноклассник «Газели» имеет полную массу 3,5 тонны, что позволяет управлять машиной, имея права категории «В». Гарантия составит 3 года или 100 000 км, а от сквозной коррозии кузова — 8 лет.

Дистрибьютором бренда выступает белорусская «KF Авто»: как рассказали редакции Quto представители этой фирмы, в России продажи таких автомобилей стартуют под занавес года.

При этом модель специально адаптирована для наших условий: ей полагается усиленная подвеска, дополнительная антикоррозийная защита, а также оклейка кузова защитной плёнкой.

Предполагается, что новинка станет своеобразной заменой фургонам Ford Transit елабужской сборки. При этом, кроме Avior V90, перевозчикам предложат и младшую модель Avior G10.