Новый Peugeot 408 получил электрическую версию

Peugeot E-408 оснащён единственным 157-киловаттным электромотором на передней оси и батареей ёмкостью 58,2 кВт·ч. Минимальная цена в Германии — 46 600 евро.

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Среднеразмерный кросс-лифтбек Peugeot 408, построенный на модульной на платформе EMP2, дебютировал в июне 2022 года как глобальная модель, при этом в Китае параллельно с ним по-прежнему выпускается одноимённый чисто бензиновый седан на той же платформе, а кросс-лифтбек известен в Китае как Peugeot 408X и предлагается только с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 175 л.с. В Европе Peugeot 408 сейчас предлагается только с гибридными силовыми установками, две из них — подзаряжаемые от внешнего источника, то есть plug-in гибридные, а теперь гамму пополнила чисто электрическая версия E-408.

Снаружи Peugeot E-408 ничем не отливается от «углеводородных» версий, но реальных отверстий на передке меньше. Спереди под капотом установлен электромотор фирмы Emotors (совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer) и вращает, соответственно, передние колёса. Максимальная отдача электромотора составляет 157 кВт (213,5 л.с.) и 345 Нм, но доступна она только в ездовом режиме Sport, в стандартном режиме Normal отдача ограничена на уровне 140 кВт (190 л.с.) и 300 Нм, в экономичном режиме Eco — на уровне 125 кВт (170 л.с.) и 270 Нм. Также для мотора предусмотрены три уровня мощности рекуперации, максимальный позволяет не пользоваться обычными тормозами в большинстве дорожных сценариев.

Ёмкость вмонтированной в пол литий-никель-марганец-кобальтовой батареи — 58,2 кВт·ч, её полного заряда хватает до 453 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 120 кВт, пополнить на ней заряд с 20% до 80% можно за полчаса. В стандартное оснащение Peugeot E-408 входит тепловой насос, позволяющий бережливо расходовать энергию на обогрев салона. Также в стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, богатый набор электронных ассистентов водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом). За доплату предлагается 690-ваттная аудиосистема Focal с десятью динамиками.

Габаритная длина Peugeot E-408 — 4687 мм, ширина — 1848 мм, высота — 1478 мм, колёсная база — 2787 мм. Объём багажника — 471 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1545 л. По сравнению с «углеводородными» версиями электрический кросс-лифтбек имеет улучшенную шумоизоляцию.

Добавим, что с учётом своего нишевого статуса продаётся Peugeot 408 в Европе неплохо: с января по август этого года, по данным JATO Dynamics, реализовано 14 856 шт. (+2% по сравнению с АППГ). Родственный кросс-лифтбек Citroen C5 X расходится куда хуже: за тот же период продано 2596 шт. (-73%).

В свете глобального замедления спроса на электромобили, особенно явно ощущаемого в Европе, Peugeot E-408 с довольно скромными техническими характеристиками и кусачим ценником от 46 600 евро вряд ли станет хитом. Для сравнения скажем, что базовая Tesla Model 3 c 283-сильным электромотором, батареей на 60 кВт·ч и запасом хода в 513 км на одной зарядке стоит в Германии от 42 490 евро.