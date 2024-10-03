Новая Toyota Camry приехала в Казахстан с двумя силовыми установками

Свежая четырехдверка представлена в соседней стране как только с ДВС, так и в виде гибрида. Модель доступна в трех комплектациях.

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Седан Toyota Camry нового поколения дебютировал под конец прошлого года. Модель уже вышла на рынки Северной Америки, Китая, Восточной Европы и Ближнего Востока. А теперь четырехдверка добралась и до соседнего с нами Казахстана: там только что объявили комплектации и цены, автомобиль доступен к покупке.

Пусть сама Тойота и считает такую Камри следующей генерацией, но совсем новой разработкой этот седан не является. Перед нами – глубокий рестайлинг прежней модели на платформе GA-K. В плане дизайна версия для Казахстана в целом повторила машины для остальных стран (исключение – Китай, там у Camry иные облик и интерьер).

Как и на Ближнем Востоке, нашим соседям седан предложен в двух модификациях – только с ДВС или в виде гибрида HEV (без возможности подзарядки от электросети). Напомним, в Штатах и Европе продают исключительно гибридную модель.

«Традиционная» казахстанская Toyota Camry оснащена атмосферником 2.5 мощностью 204 л.с., который сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. У гибрида установка на базе мотора 2.5 (186 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача системы – 230 л.с. Привод в любом случае только передний.

Новая Camry доступна в Казахстане в трех комплектациях – Элеганс, Престиж и Люкс. При этом гибриду базовое исполнение не положено. В список стандартного оборудования входят: обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, датчики света и дождя, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, подогрев передних сидений, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Самая дешевая Toyota Camry Элеганс – это также 17-дюймовые колеса, тканевая обивка, двухзонный климат-контроль и 7-дюймовый экран в приборке. Начиная с комплектации Престиж появляются 18-дюймовые диски, кожаный салон, подогрев руля, вентиляция передних кресел и виртуальная приборка (12,3 дюйма). Ну а топ-версия Люкс имеет подогрев задних сидений, трехзонный «климат», проекционный дисплей и камеры кругового обзора.

Цена чисто бензиновой Camry нового поколения варьируется от 18 790 000 до 22 790 000 тенге, что эквивалентно примерно 3,7 млн – 4,5 млн рублей по актуальному курсу. Гибридный седан обойдется в 21 790 000 – 23 790 000 тенге (около 4,3 млн – 4,7 млн рублей).