Россия занимает второе место в мире по темпам снижения смертности в ДТП

Россия удерживает лидирующее место среди ведущих стран по снижению летальных ДТП. По данным Всемирной организации здравоохранения и Организации сотрудничества и экономического развития, столь значительные темпы падения смертности на российских дорогах поставили страну на 2 место среди 52 крупнейших экономик мира. Если в 2013 году в России в автомобильных авариях погибло 28 935 человек, то спустя 10 лет это число сократилось вдвое — до 14 504 человек.

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Самый высокий показатель уменьшения летальных ДТП и первое место рейтинга у ОАЭ, где отмечено падение на 66%. С третьего по пятое место стран, активно повышающих дорожную безопасность, занимают Норвегия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Но и в этих странах отмечается падение почти в два раза. Таким образом, у всех стран-лидеров очень высокие показатели сокращения смертности в ДТП.

Что касается ещё одного показателя исчисления уровня безопасности дорог — относительной смертности, то тут Россия отстаёт. За отчётный период относительная смертность в нашей стране снизилась с 20,7 случая на 100 тысяч человек до 9,9. Самыми безопасными странами по этому критерию считаются Гонконг и Норвегия, где менее 2 случаев на 100 тысяч человек. Отдельно отмечено, в Москва с результатом 2,3 опережает Нью-Йорк и Пекин, где показатель относительной смертности выше.

Одними из главных факторов падения смертности в организациях называют рост качества дорог и их инфраструктуры, снижение числа водителей в состоянии любого опьянения за рулём, повышение безопасности самих автомобилей.

Эта положительная для России тенденция в 2024 году может измениться. По данным Росстата, в этом году число летальных ДТП начало расти. За первые восемь месяцев текущего года показатель увеличился на 2,1% относительно данных за аналогичный период прошлого года. МВД РФ поддержало факт роста, но в меньших масштабах — смертность на дороге выросла на 1,1%. Чаще такие аварии происходят при столкновении машин, отметили в ведомстве.