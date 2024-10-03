Rolls-Royce исключает возможность внедрения гибридных силовых установок

Rolls-Royce официально исключает возможность внедрения гибридных силовых установок в свои автомобили, стремясь сохранить легендарную плавность хода и непринужденную мощность, характерные для бренда.

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В интервью для "Automotive News" глава компании заявил, что частично электрифицированные системы не могут обеспечить необходимый уровень роскоши и комфорта, который ожидают клиенты Rolls-Royce. Это стало причиной отказа от гибридов в пользу полного перехода на электромобили (EV). Переход на полностью электрические модели уже начался с выхода купе Rolls-Royce Spectre. Хотя компания изначально нацелена на полный переход к электромобилям к 2030 году, её глава подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от спроса клиентов.

Однако отказ от двигателей внутреннего сгорания, включая знаковый V12, ожидается в течение следующих 6–7 лет. В США последние модели с ДВС будут продаваться в 2031 модельном году. Кроме того, планируется запуск новых электрических моделей: электрический кроссовер, меньший по размеру, чем Cullinan, может появиться в 2027 году, а в 2028 году ожидается выход электрического седана, который заменит Phantom.

Средняя стоимость Rolls-Royce Spectre составляет около 550 000 долларов, при этом до 80% клиентов предпочитают базовую комплектацию. Сроки доставки автомобилей сократились с 18 до примерно 6 месяцев, что отражает высокую готовность Rolls-Royce удовлетворять потребности покупателей в электрифицированных моделях.