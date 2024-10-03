Эксперт рассказал, почему подержанный BMW F90 M5 – лучший выбор

BMW F90 M5 (2018–2023) действительно считается одним из лучших предложений на рынке подержанных спортивных седанов. Это подтверждпется сочетанием мощности, технологических характеристик и доступной ценой, что делает его особенно привлекательным для автолюбителей.

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Вот несколько ключевых аспектов, которые выделяют автомобиль:

Мощный двигатель и производительность

Под капотом F90 M5 установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 600 л.с. (617 л.с. с пакетом Competition).

Эта версия двигателя, S63B44T4, считается одной из самых надёжных и мощных среди моделей BMW. Благодаря системе полного привода M xDrive, автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, что ставит его в один ряд с суперкарами, такими как McLaren 720S. Автомобиль также оснащен переключаемым полным и задним приводом, что обеспечивает гибкость в зависимости от условий вождения.

Технологии и комфорт

Все модели F90 M5 оснащены системой iDrive (версии 6 или 7), которая обеспечивает современный и интуитивный интерфейс с поддержкой Apple CarPlay. Комфортный салон с возможностью складывания задних сидений (в пропорции 60/40) и вместительным багажником делает его удобным для повседневного использования.

Цена и доступность

Подержанные F90 M5 можно найти по цене около 52 000 долларов за базовую комплектацию. Это значительно ниже по сравнению с новыми моделями, что делает является выгодной покупкой. Эксклюзивные версии, такие как M5 CS с небольшим пробегом, стоят дороже (около 135 000 долларов), но их редкость и производительность оправдывают такую цену для коллекционеров.

Модификации

Благодаря турбированному двигателю, F90 M5 легко поддаётся тюнингу, и его мощность можно увеличить до более чем 800 л.с. Это привлекает энтузиастов, которые любят модифицировать свои автомобили для получения максимальной производительности.

Недостатки

Несмотря на впечатляющую производительность, F90 M5 тяжеловат для идеального трекового автомобиля. Кроме того, с выходом новых моделей, таких как G90 M5, некоторые могут посчитать его немного устаревшим в плане технологий.Тем не менее, для тех, кто ищет мощный, роскошный и относительно доступный седан, F90 M5 остаётся отличным выбором.

Снижение цены

Цены на F90 M5 продолжают падать, что делает его ещё более привлекательным для покупки на вторичном рынке, особенно в сравнении с более дорогими новыми моделями. Таким образом, F90 M5 остаётся одной из лучших покупок в сегменте подержанных спортивных автомобилей, благодаря своему балансу производительности, комфорта и доступности.