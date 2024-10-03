Bentley обновила свои топовые авто линейки Mulliner

Посвежевшим топовым версиям трёх моделей британской марки досталась та же гибридная «начинка», которой оснащаются их актуальные «обычные» исполнения.

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Компания Bentley представила новые купе Continental GT и кабриолет Continental GTC в конце июня текущего года, а модернизированный седан Flying Spur дебютировал в первой половине прошлого месяца. Теперь производитель представил обновлённую линейку топ-версий этих моделей, у которой есть собственное название – Mulliner.

Все три обновлённых роскошных автомобиля британской марки получили довольно необычный декор. Так, рисунок их решётки радиатора выполнен в виде крупных ячеек, поверх которых располагаются более мелкие горизонтально вытянутые ромбы с тонкой хромированной окантовкой. Её, а также воздухозаборник, расположенный ниже, делит пополам вертикальная полоса, проходящая по капоту через логотип и фирменную статуэтку (в зависимости от модели).

В Bentley снабдили Flying Spur, Continental GT и GTC Mulliner 22-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, хромированными декоративными элементами на воздухозаборниках, боковинах, патрубках выхлопной системы, а также корпусами боковых зеркал серебристого цвета. Очевидно, что новые топ-версии купе и кабриолета получили такую же оптику, какой теперь оснащаются «обычные» исполнения моделей. Клиентам доступен выбор из 101 цветового варианта для кузова, кроме того, в компании могут использовать колер, подобранный на заказ.

В салоне посвежевших Flying Spur, Continental GT и GTC Mulliner трёхцветная отделка, кресла с вышивкой с названием топ-версии и перфорацией в форме ромбов. Кстати, у нового Continental GTC Mulliner узор прострочки продолжается на обивке багажника и виден при опущенной крыше. Климат-контроль получил ионизаторы воздуха и новый сажевый фильтр, качество воздуха показывается на мультимедийном дисплее.

Обновлённым топовым версиям трёх моделей британской марки досталась та же гибридная «начинка», которой оснащаются их актуальные «обычные» исполнения. Речь идёт о гибридной установке Ultra Performance Hybrid. Напомним, в её основе находится 4,0-литровый битурбомотор V8, отдача которого равна 600 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Он работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом с двумя сцеплениями, в который интегрирован электродвигатель (190 л.с. и 450 Нм). Совокупная мощность системы составляет 782 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм.

Ещё в состав установки входит тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 вольт. Дальнобойность при движении в чисто электрическом режиме у купе и кабриолета не превышает 81 км, а верхняя планка допустимой скорости при этом – не более 140 км/ч. В гибридном режиме на разгон с места до «сотни» купе требуется 3,2 секунды, максимальная скорость – 335 км/ч; у кабриолета – 3,4 секунды и 285 км/ч соответственно.

У седана запас хода при движении только на электротяге составляет 76 км. В гибридном режиме четырёхдверке на разгон с места до «сотни» нужно 3,5 секунды, а максималка ограничена электроникой на отметке 285 км/ч.