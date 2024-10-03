Эксперт рассказал всю правду об использовании электромобиля

Мифы, заблуждения и реальность об эксплуатации электрокаров. Электромобили становятся всё более популярными во всём мире. Даже в России. За три летних месяца в нашей стране зафиксировали рост спроса на электрокары на 80%. Как и в случае с любой новой концепцией или технологией, с электромобилями связано много путаницы, дезинформации и недоверия. Чтобы развеять некоторые заблуждения, рассказываем реальные факты о дальности хода, размере батареи и показателях экономичности.

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Запас хода

Это одна из самых больших проблем электромобилей. Беспокойство по поводу дальности хода — основной страх перед покупкой машины с новым источником энергии. С этим связаны и другие опасения.

Время зарядки. Чтобы заправить машину бензином, требуется всего несколько минут. Зарядка электрокара, конечно, занимает больше времени. Даже если это супербыстрая зарядная станция, которых в России пока ещё очень мало.

Если на обычную топливную АЗС мы заезжаем по дороге, то восполнение энергии электромобиля нужно вписывать в свой график. На полную зарядку электрокара может уйти от 20 минут на супербыстрой станции до двух дней от обычной розетки.

Инфраструктура. В крупных российских мегаполисах новые зарядные станции появляются почти ежедневно. Но на всю страну их насчитывается около 7 тыс. Не очень много для примерно 40 тыс. электромобилей в России. В Москве их больше 1000 штук, в Петербурге — около 500 шт.

Чтобы использовать электромобили, придётся адаптировать ожидания и ввести новую привычку — заряжать не только смартфон, часы и наушники, но и автомобиль.

Запас хода. Если вы не проезжаете за день столько же километров, как дальнобойщики или таксисты, то среднего запаса хода должно хватить на день. Но есть исключения. Например, дешёвые и компактные электромобили, которые могут проехать только 150 км. Для жизни в небольшом городе и при коротких поездках может хватить и этого. Среднестатистический электромобиль проезжает 300−400 км на одном заряде. Это уже хватит даже для поездок в центр города из ближайшего пригорода.

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Экономия денег на топливе

Да, электромобили обходятся дешевле, если сравнивать стоимость зарядки и бензина.

Многие общественные зарядные станции в России вообще не берут денег за электричество. Дешевле всего обходятся зарядные станции в торговых центрах, у отелей или бизнес-центров. Правда, дополнительно придётся заплатить за стоимость парковки. В среднем стоимость киловатт-часа обходится примерно в 8−20 рублей в зависимости от самой зарядки. От бытовых сетей в ночное время стоимость падает до 3 рублей.

Самые большие батареи электромобилей вмещают в себе около 100 кВт/ч. А обычно значительно меньше. То есть зарядка электромобиля с самой мощной батареей обойдётся примерно в 800−1000 рублей. Этого хватит примерно на 400−500 км пробега.

Стоимость литра АИ-95 уже превысила 59 рублей. В автомобиль, который на полном баке проезжает 400−500 км, помещается около 45−55 литров топлива. А значит, одна заправка обходится примерно в 2,6−3,2 тыс. рублей.

Электричество выгоднее. Но медленнее.

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Деградация батарей

Когда речь заходит об электромобилях, основное внимание обычно уделяется дальности хода, производительности и зарядке. Но к этому списку следует добавить состояние здоровья батареи. Со временем батарея деградирует. Это означает, что её ёмкость снижается. И чем старше машина, тем больше разница в ёмкости. Если новый электромобиль проезжал на одном заряде 160 км, то спустя какое-то батареи будет хватать только на 110 км.

Батарея деградирует быстрее, если регулярно дожидаться падения заряда ниже 20%. Частая зарядка до 100% тоже негативно сказывается на ресурсе. Из-за интенсивной езды аккумулятор нагревается. Как и из-за очень частых зарядок и разрядок.

Срок службы большинства батарей составляет около 10 лет. Хотя данные по этому показателю постоянно меняются по мере развития технологий.

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Что ещё нужно знать

Чем больше батарея, тем больше она весит. А чем больше вес, тем быстрее батарея расходует топливо. Поэтому выбирать нужно не самую дальнобойную версию. А ту, которая подходит под типичные ежедневные потребности. К тому же большие батареи долго заряжаются.

Про время зарядки очень много путаницы и дезинформации. Большинство производителей заявляют о поразительно быстром времени зарядки с 20 до 80%. В этом диапазоне машина заряжается быстрее всего. По обе стороны от этих цифр скорость зарядки резко снижается. Благодаря этому, сохраняется срок службы батареи.

Заявления о пиковой зарядке несовместимы с реальной жизнью. Неважно, может ли ваш электромобиль заряжаться со скоростью 350 кВт/ч или 35 кВт/ч, если вы подключаете его только к домашнему зарядному устройству мощностью 7 кВт. Быстрая зарядка имеет значение в длительных поездках, когда вы хотите сэкономить время. И даже в этом случае вам понадобится совместимое быстрое зарядное устройство. Напомним, что в России их очень мало. Если вы заряжаете автомобиль только ночью, то вам вполне хватит домашней бытовой розетки.