В России могут начать оплачивать услуги такси за поездки на работу

Работодатели будут оплачивать поездки на такси своим сотрудникам. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий оплачивать поездки от и до места работы сотрудникам, которые не могут воспользоваться общественным транспортом. Речь идёт, например, о случаях, когда работа заканчивается уже после того, как перестал ходить городской транспорт. Идею предложили депутаты фракции ЛДПР.

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Чиновники считают, что иногда работникам приходится пользоваться такси, так как других альтернатив добраться до работы или уехать домой после смены. Например, если сотрудник работает в ночную смену, или проживает в местности с плохо развитой транспортной сетью. Трудовое законодательство не предусматривает такой обязанности, поэтому далеко не все руководители оплачивают такси своим сотрудникам в подобных случаях. Законопроект призван устранить этот пробел и обязатель работодателей обеспечить проезд сотрудника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом.

Законопроект предполагает несколько ситуаций, в которых есть такая необходимость: ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайные ситуации и другие похожие обстоятельства.

Один из авторов, депутат от ЛДПР Евгений Марков, заявил, что многие люди сталкиваются с несправедливостью, когда им приходится возвращаться с работы в ночное время на такси за свой счёт. А транспорт часто после 23 часов уже не ходит.

Правительство уже поддержало законопроект при условии, что его доработают. Подобные меры возлагают на работодателя дополнительные расходы из бюджеты компании. Это нарушает требования Бюджетного кодекса. Для окончательного принятия закона необходимо определить источники и порядок получения новых обязательных расходов.