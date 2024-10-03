У кроссовера GAC GS3 появится версия для такси

В Сочи представят кроссовер GAC GS3 для пассажирских перевозок. В движение переднеприводный «паркетник» приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатый «робот». Этот тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 7,5 секунды, так что будущий таксомотор будет весьма динамичным.

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Конференцию посетят представители таксопарков, органов исполнительной власти и агрегаторов.

«Компания GAC представит кроссовер GAC GS3, успешно квалифицированный сервисом Яндекс.Такси для работы на линии пассажирских перевозок», — отмечает российский офис китайского производителя.

GS3 продаётся по цене от 2 199 000 рублей, являясь конкурентом таких моделей как Haval Jolion, Omoda C5 и Geely Coolray. При этом China Automobile Quality Ranking — рейтинг качества автомобилей — признал этот автомобиль самым качественным представителем китайского автопрома.

Кстати, новогодним подарком от GAC для россиян станет новый бизнес-седан: основными конкурентами модели Empow называют Changan Uni-V, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max и Hyundai Elantra.