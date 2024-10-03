Изучаем новый грузовик «Валдай 12» от ГАЗа

«За рулем» рассказал о технике нового отечественного среднетоннажника.

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Гамма нижегородских среднетоннажников пополнилась моделью Валдай 12. Как следует из индекса, ее полная масса 12 т, что выводит машину из-под действия системы Платон. Грузоподъемность голого шасси – 8,1 т. Дизель ЯМЗ‑534 объемом 4,4 л выдает 169 сил и 664 Н·м.

С ним работает газовская 6‑ступенчатая механика с повышающей передачей. Тормоза – дисковые «по кругу», задняя подвеска пневматическая. Машину выпускают в четырех вариантах колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. На них можно монтировать надстройки длиной от 3,5 до 7,25 м.

В самый большой фургон входит 60 м3 или 20 европалет. Разумеется, предусмотрена и широкая линейка разных надстроек. Кабина «полуторная» – с не очень просторным, но всё же спальным местом. Это делает Валдай 12 уже в заводском исполнении пригодным для межрегиональных перевозок. С учетом российских условий кабина оснащена термоизоляцией.

В оснащение входят электропакет, многофункциональный руль, обогрев и подрессоренная подвеска водительского сиденья, кондиционер, камера заднего вида, медиасистема с 9‑дюймовым дисплеем. Самая простая версия Валдая 12 из наличия стоит у официальных дилеров ГАЗа 7,03 млн рублей.