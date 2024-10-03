Автоэксперт рассказал об опасности тормозной пыли

Тормозные диски и колодки - одни из наиболее часто заменяемых расходников в автомобиле. На скорость их выхода из строя влияет несколько факторов, в числе которых - тормозная пыль.

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" специалист сети шинных центров "Автоэксперт" Алексей Дубнов, она появляется на тормозных дисках автомобиля из-за стирания материалов тормозных колодок и дисков во время торможения. Контакты фрикционной смеси колодок с металлическим диском приводит к трению, и в итоге образованию мелких частиц пыли.

Что с ней делать? Эксперт советует применять для дисков специальные чистящие средства или щелочные растворы известных брендов, мягкую щетку или губку. После обработки нужно тщательно промыть поверхности водой.

Также уменьшить количество тормозной пыли можно, если правильно подобрать колодки - например, с керамическим составом. У них, впрочем, есть свой нюанс - они менее эффективны при экстремальных нагрузках.

А полуметаллические колодки обеспечат долговечность и более тихую работу, хорошие показатели при торможении.

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