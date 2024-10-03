Названы пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать

При выборе автомобиля на вторичном рынке часто возникает соблазн сэкономить, приобретя недорогую модель. Однако не все бюджетные варианты одинаково хороши. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев перечислил "Российской газете" пять моделей, которые могут принести больше проблем, чем удовольствия от вождения.

© РИА Новости

1. Lifan Solano

Этот китайский седан привлекает низкой ценой, но имеет ряд существенных недостатков. Главная проблема Lifan Solano - качество сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины. Коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны.

Еще одна "болячка" - электропроводка. Контакты окисляются, провода рассыхаются, что приводит к частым проблемам с электрикой. Слабая шумоизоляция также не добавляет комфорта при эксплуатации.

Стоит отметить, что двигатели Lifan Solano достаточно надежны, но частые проблемы с коробкой передач могут свести на нет это преимущество.

Daewoo Nexia, несмотря на свою популярность в прошлом, сегодня представляет собой устаревшую модель с серьезными проблемами. Главный бич этого седана - коррозия. Кузов Nexia отличается чрезвычайно низкой коррозионной стойкостью, усугубляемой некачественным лакокрасочным покрытием.

Прогнивают колесные арки, задние двери, появляются сколы на передней части кузова и дверях. Даже окрашенные в цвет кузова бамперы оказываются хрупкими и нежными.

Двигатели Nexia относительно надежны, но требуют внимательного обслуживания. Частые проблемы включают выход из строя датчиков, распределителя зажигания, а также невысокий ресурс ГРМ.

3. Citroen C5

Citroen C5 может показаться привлекательным выбором из-за богатого оснащения и стильного внешнего вида. Однако под красивой оберткой скрывается немало проблем.

Наиболее распространенный двигатель - турбированный 1.6 литра мощностью 150 л.с. - имеет ограниченный ресурс около 200 тысяч километров до капитального ремонта. При этом турбина, ГРМ, топливная аппаратура и ТНВД могут потребовать замены гораздо раньше.

Сложная электрика C5 чувствительна к влаге, что приводит к выходу из строя электронных блоков. Ремонт таких неисправностей часто требует обращения в специализированный сервис.

Стоит отметить и проблемы с поиском кузовных деталей, а также наличие скрытой коррозии под днищем, в колесных нишах и под резиновыми уплотнителями.

Datsun on-DO, несмотря на свое японское имя, по сути является перелицованной Lada Granta. Это означает, что многие проблемы отечественного автопрома перекочевали и в этот седан.

Главной проблемой on-DO является склонность к коррозии. Лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью, что приводит к быстрому появлению ржавчины на кузове. Кроме того, владельцы часто жалуются на нестабильное качество сборки и ресурс комплектующих.

Двигатели on-DO, хотя и считаются относительно надежными, имеют свои недостатки. Восьмиклапанный мотор (87 л.с.) до 2018 года был "втыковым", что в сочетании с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ могло привести к серьезным проблемам. Шестнадцатиклапанный двигатель (106 л.с.) чувствителен к качеству топлива и также имеет риск повреждения при обрыве ремня ГРМ.

Подвеска on-DO, хотя и отличается энергоемкостью, имеет ряд слабых мест. Часто выходят из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Кроме того, владельцы отмечают слабость кронштейнов, которыми крепятся продольные растяжки подвески.

5. Geely MK

Geely MK, еще один представитель китайского автопрома, также имеет ряд существенных недостатков. Несмотря на то, что за основу была взята Toyota Vios первого поколения, качество исполнения оставляет желать лучшего.

Двигатель Geely MK склонен к перегреву, особенно при длительной езде на высокой скорости с включенным кондиционером. Кроме того, нередки случаи прогара прокладки головки блока цилиндров. При пробеге более 150-200 тыс. км часто увеличивается расход масла.

Трансмиссия также имеет свои проблемы. При пробеге более 50-70 тыс. км коробка передач начинает шуметь из-за износа подшипников. Сцепление выходит из строя после 90-120 тыс. км.

Подвеска Geely MK не отличается долговечностью. Стойки переднего стабилизатора могут потребовать замены уже через 20-30 тыс. км, а амортизаторы начинают течь или стучать после 30-60 тыс. км.

Особую озабоченность вызывает склонность кузова к коррозии. Первые очаги ржавчины могут появиться уже через 1-2 года эксплуатации, особенно в нижних углах передних дверей, районе замка крышки багажника и на внутренней поверхности капота.

При выборе бюджетного автомобиля с пробегом важно не только ориентироваться на цену, но и тщательно изучать историю конкретного экземпляра, проводить диагностику и учитывать стоимость потенциального ремонта. Часто более разумным решением может быть выбор менее престижной, но более надежной модели от проверенных производителей.