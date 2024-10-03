УАЗ перечислил самые продаваемые модели сентября

УАЗ отчитался об объёмах реализации в первый месяц осени. Лидером продаж стало семейство коммерческих автомобилей СГР — 1 172 машины. Внедорожник УАЗ Patriot купили 684 раза. Далее идут лёгкий грузовик Профи (486 единиц) и Pickup (481). Внедорожник Hunter замыкает пятёрку (44).

Таким образом, за девять месяцев 2024 года Ульяновский автомобильный завод реализовал 26 040 автомобилей, что на 4,8% превышает показатель того же периода 2023 года.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод модернизировал сварку кузовов УАЗ Patriot. Заводские специалисты изготовили специальный сварочный кондуктор, на котором отныне будет изготавливаться щиток передка для моделей «нового модельного ряда». Устройство необходимо для надёжной фиксации свариваемых частей, дабы обеспечить точное расположение деталей относительно друг друга. В последнее время Ульяновский автозавод озаботился качеством кузовов своих автомобилей. В частности, этой весной была модернизирована штамповая оснастка: так, на штампе каркаса боковины заменили прижим, что улучшило геометрию детали.