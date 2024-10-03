Депутат Аксаков: наказание за повторную езду без полиса ОСАГО необходимо ужесточить

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу об ужесточении наказания для автомобилистов за повторную езду без полиса ОСАГО.

"Ужесточать точно нужно, потому что, к сожалению, это частое явление, особенно на Кавказе, где ездят без полиса ОСАГО", – передает Агентство "Москва" его слова.

При этом необходимо обсудить размеры штрафов, добавил Аксаков.

Изначально проект разработал парламент Кабардино-Балкарии, он предусматривает включение в КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО. Предложение поддержало правительство.

Авторы законопроекта указывают, что неисполнение автомобилистами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности связано с относительно низкой суммой административного штрафа по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО. Они предлагают установить новые штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей.