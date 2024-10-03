Сотрудник СТО объяснил, как подготовить автомобиль к холодам

Автомобиль неизбежно требует к себе внимания, особенно перед сменой сезона. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в беседе с Lenta.ru рассказал, какие процедуры необходимо провести с машиной перед наступлением отрицательных температур и зимней эксплуатацией.

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Нельзя игнорировать, по словам эксперта, замену свечей зажигания и замену тормозных колодок, а также проверку состояния рулевого управления и подвески.

Если вышеописанное нужно доверить техническим специалистам, то следующие процедуры можно провести самому: замена фильтров и технических жидкостей, например, антифриза и моторного масла, обработка замков и уплотнителей специальными составами от замерзания, а ветрового и заднего стекол - защитой от осадков.

Не стоит забывать проверить заряд аккумулятора, работу стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Если есть сколы и царапины, то эти места Рязанов рекомендует обработать защитным составом от коррозии.

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