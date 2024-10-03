Эксперт рассказал, насколько надежен кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

«За рулем» выяснил, насколько надежен кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

С осени 2020 года в России было продано более 100 тысяч автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max. Версия Max – не более чем рестайлинг начала 2023 года: изменен дизайн, переработан интерьер, расширено оснащение. Хотя при этом появилась полноприводная версия, и у нее иной наддувный мотор 1.6 и робот вместо связки двигателя 1.5 и вариатора.

На вторичке ежедневно предлагают под тысячу экземпляров Tiggo 7 Pro/Pro Max. Конечно же, при выборе интересно знать слабые места модели. Большинство машин с пробегом все еще на гарантии – то есть обслуживались только у официальных дилеров. А дилеры, разумеется, о частых неисправностях молчат. Есть только один путь что-то выяснить – изучить отзывы владельцев. Отметку 100 тысяч км пока что преодолели не больше сотни машин. И лишь треть уехала за 40 тысяч км. При столь малых пробегах сложно определить какие-то системные поломки. Большинство их обычно происходит из-за ускоренного износа той или иной детали, но это у всех автомобилей, как правило, проявляется на 60-80 тысячах км. Тем не менее некоторые закономерности поломок у Chery Tiggo 7 Pro Max нам удалось отследить.

Плюсы Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Первое впечатление от машины вообще – полностью позитивное. Красивая, неплохо едет, очень щедро оснащена. И до 3-5 тысяч км совершенно ничего не ломается. Потом приходит углубленное понимание, но и тогда владельцы кроссовера продолжают хвалить клиренс 190 мм, багажник объемом 475 л (по заводским замерам), яркий головной свет, комфортную подвеску, удобную посадку. Многие отмечают также неплохие для своего класса шумоизоляцию и звучание аудиосистемы. И полноценный теплый пакет. Хотя некоторых не устраивает отсутствие обогрева спинки сидений.

Минусы Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Несмотря на современность моторов и трансмиссий, есть множество претензий к высоком расходу топлива и скромному объему топливного бака (51 л). Цифры приводят разные, но, в общем, и в городе, и на трассе все сводится к 9-12 л на 100 км. Хотя снаряженная масса (от 1557 кг, в зависимости от модификации) сравнительно невелика. Видимо, связано это с настройками вариатора – чтобы получить относительно динамичный разгон, надо сильнее нажимать на педаль акселератора. На втором месте по числу претензий – штатные стеклоочистители (у Tiggo 7 Pro). Некоторые советуют менять их сразу после покупки.

На третьем – скрипучие тормозные колодки. Скрип может начаться при очень малых пробегах, донимает обычно зимой и при этом вовсе не указывает на критический износ. Жалобы на «слишком мягкое ЛКП» ничем не подтверждены.

На одной машине после 30 тысяч км начали облезать задние арки, на другой через год владения проявилась коррозия на задней двери. Уместно вспомнить, что заводская гарантия распространяется также на кузов, а для раннего Tiggo 7 Pro это 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Не нравится владельцам и работа электроники (в частности, Bluetooth и круиз-контроля), но это не устраивает только тонких ценителей. «Турбояму» при резких разгонах также улавливают далеко не все. А короткий предписанный интервал между ТО – 10 тысяч км – обоснован чувствительными современными агрегатами, ничего не поделаешь.

Агрегаты Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Надежность базового мотора 1.5 (147 л.с.) не вызывает сомнений. Даже при наличии турбины – у двигателя чугунный блок и распределенный впрыск. Мотор приемлет бензин АИ-92. Каких-либо неисправностей не отмечено (кроме единственной замены турбины по гарантии – возник люфт перепускного клапана). Сервисмены, кстати, прогнозируют ресурс двигателя до 400 тысяч км. При этом высокий угар масла развивается в районе 200 тысяч км, а цепной привод ГРМ живет до 300 тысяч км.

Все моторы 1.5 работают в паре только с бесступенчатым вариатором WLY CVT25 (механической коробки не бывает). К нему тоже вопросов пока немного. Вариатор теоретически выдерживает 250 тысяч км, на практике встречались замены в сборе после 20, 50, 70 тысяч км – на единичных машинах. Полагаем, что, как и иные вариаторы схожей конструкции, в большинстве случаев этот CVT безотказен до пробегов 100-150 тысяч км. Затем назревает переборка – в первую очередь замена подшипника корпуса и втулок, чистка масляных трактов. Про дуэт двигателя 1.6 (150 л.с.) и немецкого робота Getrag 7DCT300 с двумя «мокрыми» сцеплениями сказать особо нечего – это машины моложе двух лет, не накатавшие и 30 тысяч км.

Можно учесть, что мотор полностью алюминиевый, а впрыск у него прямой. Соответственно, топливо не ниже АИ-95, ресурс вряд ли превышает 250 тысяч км, и логично ожидать как минимум хандры форсунок. Робот же известен с 2015 года, и после излечения детских болезней его относят к числу самых надежных.

Основные неисправности Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max

Длинных списков поломок в отзывах нет. Выделяются два часто упоминаемых звена – блок АБС и наконечники рулевых тяг. АБС непредсказуемо сбоит на многих машинах – замена не требуется, просто перешивают программное обеспечение. Наконечники нередко выходят из строя в интервале 10-20 тысяч км. Полагаем, связано это с качеством дорог, по которым ездил конкретный Tiggo, поскольку у большинства владельцев проблем с наконечниками нет – до 40-50 тысяч км точно. Все остальное – единичные случаи, системы не прослеживается. Например, по гарантии на пробегах 30-50 тысяч км меняли: гофру выпускной системы (прогорела), камеру заднего вида, блок управления вентилятора в системе охлаждения, сиденье водителя (растрескалась «кожа»).

В подвеске, судя по всему, все живет не менее 80-120 тысяч км – отдельные замены шаровых после 30 тысяч км ни о чем не говорят. Электроника эпизодически работает со сбоями или подтормаживает, но этот недостаток сегодня есть у автомобилей всех марок.

Выводы

Основное беспокойство при пробегах до 100 тысяч доставляют многочисленные электронные системы. Возможны, но не обязательны, различные сбои и отказы – в том числе парктроников, датчиков давления в шинах, сенсорного привода двери багажника. Подобные проблемы обычно успешно решаются при визите к дилеру. При покупке полезно сразу проверить сход-развал. Похоже, продавцы новых машин часто этим не озадачивались, а владельцы полагали, что все в норме – и тоже ничего не делали. В конечном счете, Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max – вполне добротная машина без особых неисправностей. И недорогая в содержании (кроме вариатора). С оговоркой – ситуация по коррозии не изучена, прояснится она только года через два-три.