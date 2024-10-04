Mansory добралось до обновленного Mercedes-AMG G 63: две версии на выбор и 820 л.с.

Германское тюнинг-ателье Mansory подготовило для обновлённого минувшей весной Мерседеса G-класса собственную программу доработок, не такую, как для дорестайлингового внедорожника: началась она с версий Gronos и Grande Entrée 2025 модельного года, обе оснащены форсированным до 820 л.с. бензиновым битурбомотором V8.

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На базе дорестайлигового «гелика» компания Mansory сделала несколько сногсшибательных проектов, в том числе трёхдверный Mansory Gronos Coupe EVO C, приподнятый Mansory Gronos 4x4 с портальными мостами, шестиколёсный пикап Mansory Gronos 6x6 и удлинённый «золотой кирпич» Mansory P900 EWB Gold Edition. Теперь же после выхода обновлённого G-класса программа тюнинга этой модели от Mansory фактически перезапущена, впереди нас ждут леденящие душу премьеры, ну а первенцами новой программы стали Gronos (жёлтая машина) и Grande Entrée (чёрно-белая машина) 2025 модельного года, демонстрирующие, так сказать, новые грани визуального искусства Mansory.

Для обновлённого «гелика» Mansory сделала новый обвес из так называемого кованого карбона: переделаны бамперы, капот, радиаторная решётка, колёсные арки, «люстра» над лобовым стеклом, спойлер над багажной дверью и чехол для запасного колеса. Мелких деталей в декоре стало больше, что особенно хорошо заметно по заднему бамперу, который мастера Mansory снабдили диффузором во всю ширину, дополнительными фонарями и боковыми крылышками. Довершают новый образ свежеиспечённые 24-дюймовые кованые колёсные диски FC.5 (показаны на Grande Entrée), но можно, разумеется, выбрать и другие колёса из коллекции Mansory. Размерность шин — 295/30 R 24.

Новые Gronos и Grande Entrée сделаны на базе топового Mercedes-AMG G 63, его 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 получил от Mansory новые, более производительные турбокомпрессоры, новую систему выхлопа и новую программу управления, в результате отдача выросла с 585 л.с. и 850 Нм до 820 л.с. и 1150 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,3 до 4,0 с.

Для салона подготовлен новый комплект углепластикового декора с новыми текстурами, переделана потолочная консоль, на которую Mansory переносит кнопку запуска двигателя, предложены новые варианты обивки кресел нежнейшей перфорированной кожей, изменён рисунок декоративных вставок в дверях (они по-прежнему подсвечиваются изнутри). Потолок все так же усыпан мерцающими светодиодными звёздами. Особенность версии Grande Entrée — новые задние двери, открывающиеся в противоположную передним сторону.

Mansory обещает выпустить только по восемь экземпляров Gronos и Grande Entrée 2025 модельного года, цена на сайте тюнера не указана, но, по данным немецкого журнала auto motor und sport, каждая машина обойдётся заказчику не менее чем в 300 000 евро, тогда как исходный Mercedes-AMG G 63 сейчас стоит в Германии от 189 329 евро.