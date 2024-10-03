УАЗ "Хантер" с новым мотором "Евро-5" поступит в продажу только в ноябре

Накануне была опубликована новость о начале продаж УАЗ "Хантер" с двигателем "Евро-5". Однако на УАЗе, как сообщают "Известия", новость опровергли, назвав верные сроки выхода более экологичной модификации внедорожника на рынок. "Российская газета" разобралась в ситуации.

Цена на "Хантер" с двигателем стандарта "Евро-2" стартует от 1 510 000 рублей. Накануне журналистами в ходе мониторинга прайсов была обнаружена стоимость внедорожника с мотором "Евро-5" - она на 20 тысяч рублей дороже. Эту информацию "РГ" подтвердили на заводе, заодно озвучив сроки выхода новинки: "Когда в ноябре запустим, прайс будет на 20 тысяч рублей выше", - сообщил источник на Ульяновском автозаводе.

В данном случае запуск следует трактовать и как старт производства, и как появление машин у дилеров.

В настоящее время УАЗ "Хантер" предлагается с двигателем объёмом 2,7 литра (112 л.с., "Евро-2"), 5-ступенчатой МКП от BAIC, системой полного привода с двухступенчатой раздаткой.

Ранее "РГ" рассказывала, во сколько обойдётся содержание УАЗ "Хантер" за один год и за пять лет.