Volkswagen встал на защиту китайских автопроизводителей

Volkswagen считает, что европейская экономика пострадает от санкций против Китая. Концерн Volkswagen заявил, что ему невыгодны высокие тарифы на ввоз электромобилей из Китая. По словам представителей немецкого завода, последствия заградительных тарифов будут значительнее, чем потенциальные выгоды для немецкого автопрома.

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Напомним, что власти ЕС повышают тарифы на ввоз электромобилей из Китая, так как они продаются значительно дешевле европейских электрокаров. Опасаясь, что Китай полностью завладеет рынком электромобилей, Европа повышает налоги, чтобы поднять конечную стоимость моделей и сократить разрыв между машинами из Китая и из Европы.

Но Volkswagen выступает за честную конкуренцию на рынке. Представитель немецкого завода считает, что пошлины не способствуют конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности. Концерн призывает немецких властей голосовать против введения тарифов на импорт электромобилей из КНР.

На этой неделе правительства европейских стран могут одобрить введение 45-процентных пошлин на импорт китайских электромобилей. Некоторые китайские автопроизводители, которые сотрудничали с Европейской комиссией в расследовании против автопрома КНР, получат пошлины от 17% до 36,3%. На автомобили Tesla, которые производятся в Китае и поставляются в Европу, пошлины составят 9% от стоимости. Окончательные тарифы должны ввести до конца ноября этого года.

Возможно, позиция Volkswagen связана с тем, что концерн плотно сотрудничает с несколькими китайскими производителями. Например, Volkswagen использует платформу Xpeng для своих будущих моделей. SAIC и Audi совместно разрабатывают электромобили. А также заводы VW закрываются в Европе, а производство переезжает в Китай.