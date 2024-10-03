Лифтбек Dongfeng eπ 007 добрался до Белоруссии

На рынок Беларуси выходит электрический лифтбек Dongfeng за 2,5 млн рублей. Новую модель Dongfeng под названием eπ 007 показали на автомобильной выставке «Моторшоу-2024», и сразу объявили цены: новинка стоит от 85,5 тысячи белорусских рублей, что эквивалентно 2,5 миллиона рублей российских. Импортером Dongfeng в РБ выступает фирма «Автопромсервис», которая обещает гарантию сроком три года или 100 тысяч километров.

© Motor.ru

Электрический Dongfeng eπ 007 продается в Китае с начала этого года: там модель представлена в трех электрических и одной гибридной версиях, а цены стартуют от 159 тысяч юаней, что соответствует 2,1 миллиона рублей. Из особенностей у лифтбека — безрамочные двери с ультразвуковыми датчиками для обнаружения препятствий, активный спойлер на пятой двери, а коэффициент аэродинамического сопротивления лифтбека составляет 0,209. Чисто электрическим версиям положен тепловой насос, использующий избыточное тепло аккумулятора.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Но главная фишка eπ 007 — подъемные передние двери, однако это опция, за которую придется доплатить. А из необычных решений в салоне можно выделить поворотную приборную панель.

В длину лифтбек достигает 4,8 метра, то есть он относится к D-классу. Гибридный вариант оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и электромотором, установленным на задней оси, мощность — 218 лошадиных сил. Отдача установок электрических модификаций — 218, 272 и 544 силы. В зависимости от версии емкость батареи составляет 28,40, 56,8 или 70,26 киловатт-часа. Гибрид самый дальнобойный, его запас хода равен 1,2 тысячи километров, а электрические eπ 007 проезжают на одном заряде 530-620 километров.

Быстрая зарядка батареи от 30 до 80 процентов занимает 26 минут.

В Беларуси уже доступны две из четырех модификаций, обе электрические — это 530 EV (85,5 тысячи белорусских рублей или 248 миллиона рублей) и 620 EV (89 тысяч белорусских рублей или 2,58 миллиона рублей). Гибрид 1200 EVR и самый мощный электрический 540 4WD EV появятся позже, их стоимость пока не озвучена.